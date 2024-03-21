بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

شهد طريق اسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، اصابة 9 أشخاص وذلك بسبب انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يتسقلونها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طاميه، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز ، وإصابة 9 من مستقليها بينهم سائقها.



وانتقل ضباط مركز شرطةطامية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص إثر انفجار أحد إطارات السيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم قدرته على التحكم فيها، فانحرفت على جانب الطريق وانقلبت، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.



وأصيب في الحادث كل من «محمد وهدان، 20 سنة، مصاب بكسر بالساق اليسرى،"وخالد عشري 49 سنة، بمصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم،"وشعبان عيد " 19سنة، بمصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وخليل علي ابراهيم «سائق السيارة»، 55 سنة، بمصاب بكسر مضاعف بالساق اليسري، ومحمد أسامة إبراهيم، 26 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، واحمد اسامه ابراهيم ، 23 سنة، بمصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد العاطي حسن 59 سنة، مصاب بتجمع دموي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، ورجب غالي حسن 49 سنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، و هارون علي جمعه 28سنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ».

وعلى الفور هرعت سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرت إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.