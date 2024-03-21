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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. شروط ومواعيد التقدم للعمل بلجنة النظام والمراقبة

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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أعلنت لجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة قطاع الإسماعيلية، اليوم الخميس،  عن فتح باب القبول لأعضاء جدد للعمل باللجنة بشرط ألا تكون ليهم من الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وحددت على من يرغب العمل باللجنة التقدم إلى لجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة بالمجمع التعليمي. وذلك أيام الأحد والاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٤ ، ٢٠٢٤/٣/٢٥ فقط.

 سيتم تقديم الطلبات من الساعة الثانية عشر صباحاً وحتى الثالثة عصراً مع إحضار صورة بطاقة، والرقم القومي حديثة سارية وصورة شخصية ٦٤ حديثة.

ويجرى الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية في يومي الثلاثاء ٣/٢٦ والاربعاء ٢٠٢٤/٣/٢٧.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، 10 يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو 2024.

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