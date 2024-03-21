مران اليوم.. الزمالك يستعد لفيوتشر بتقسيمة وجمل فنية

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة تدريبات فنية وخططية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني على إيقاف الفقرة لتوجيه اللاعبين من أجل تنفيذ الجمل الفنية بالشكل الأمثل، وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب تحت إشراف جوزيه جوميز وجهازه المعاون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.