"تعليم القاهرة": تحتفل بعيد الأم وتكرم المثاليات

احتفلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم الخميس الموافق 21/3/2024 بعيد الأم، وقدم أيمن موسى وكيل أول الوزارة، التهنئة للسيدات بديوان المديرية، وأهداهم ( المصحف الشريف)، والورود وتم التقاط الصور التذكارية بمناسبة عيد الأم.

وأشاد بدورهن فى تربية الأجيال وإدخال البهجة والفرحة وتقديرا لدورهن فى منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء بديوان عام المديرية وتشجيعهم على بذل المزيد من العمل.

كما أشاد مدير المديرية بالدور الأعظم لكل أم مع أبنائها والمجتمع فى تربية وتنشئة جيل مسئول يحمل وطناً بأكمله.

وتوجه مدير المديرية بأخلص الأمنيات بوافر الصحة والعافية لكل أم ضحت وأعطت وتفانت وكانت رمزاً للعطاء والصبر وكانت سنداً وعوناً لأبنائها من خير ومحبة ورحمة.

وقدم الشكر والتقدير لكل أمرأة عاملة على دورها الفعال فى أداء عملها بالصورة المثلى وقدرتها على العطاء بجانب رعايتها واهتمامها لأسرتها وأبنائها.

كما كرم مدير المديرية الأمهات المثاليات والأب المثالى بالمديرية وهم:

مرفت عمر عباس عمر، قسم التنمية المستدامة.

حنان محمود شمرون، عاملة خدمات معاونة.

حازم فتحى محمود سالم، قسم رياض الأطفال.

وليد فاروق، مدير شئون الديوان.

أمين على سلامة محمود، عامل خدمات معاونة.

ولفيف من العاملين والعاملات من المديرية.