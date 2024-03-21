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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

صراعات بين مجموعتين سكانيتين في شرق تشاد تُودي بحياة 42 شخصًا

تشاد
تشاد
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قُتل ما لا يقل عن 42 شخصًا في صراعات بين مجموعتين سكانيتين محليتين في شرق تشاد، وفق ما أعلنه وزير الأمن العام في المنطقة.
وتشهد هذه المنطقة الصحراوية عادة نزاعات على الأراضي بين المزارعين ومربي المواشي الرحّل أو مجموعات أخرى.
ولم يُحدد بيان الوزارة المجموعتين اللتين دارت بينهما الصراعات ولا مدتها، لكنه أشار إلى "توقيف 175 شخصًا في مسرح الجريمة" حيث "أضرم مسلحون النار" في قرية تيليغوي في إقليم وداي.

وتوجّه وزير الأمن العام الجنرال محمد شرف الدين مارغي إلى المنطقة على رأس وفد من الحكومة والجيش. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الوضع تحت السيطرة لكنني أسعى لتحقيق مصالحة بين الطرفين" المتنازعين.
 

صراعات مجموعتين سكانيتين شرق تشاد حياة شخص