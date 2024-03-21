ads
الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بإنهاء حياة عامل طعنا بمنشأة القناطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بقتل عامل طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بمنطقة منشأة القناطر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وعامل بسبب خلافات سابقة بينهما قام خلالها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض مطواة مما تسبب في مقتله جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية بمديرية النيابة العامة المتهم المتهم بقتل بقتل عامل بسبب خلافات بسلاح أبيض خلافات سابقة سلاح أبيض مطواه