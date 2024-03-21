ضبط المتهم بإنهاء حياة عامل طعنا بمنشأة القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بقتل عامل طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بمنطقة منشأة القناطر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وعامل بسبب خلافات سابقة بينهما قام خلالها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض مطواة مما تسبب في مقتله جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.