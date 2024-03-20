العثور على جثمان طفل مجهول الهوية مصاب بطلق ناري في الصدر بالدقهلية

عثر أهالي مدينة المطرية علي جثمان طفل، مجهول الهوية، ملقي أمام محطة قطار المطرية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بعثور الأهالي علي جثمان طفل مجهول الهوية، أمام محطة القطار بالدقهلية.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين العثور علي طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، ومصاب بطلق ناري أسفل الصدر، ولا توجد معه ثمة أوراق شخصية تدل علي هويته.

تم نقل جثمان الطفل إلي مشرحة مستشفي المطرية العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.