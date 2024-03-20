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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أحمد شوبير يكشف سر رفضه المشاركة في "مستر إكس"

الإعلامي الرياضي
الإعلامي الرياضي أحمد شوبير
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كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، سر رفضه المشاركة في فيلم مستر إكس، قائلا: "عرض عليّ ووافقت في البداية دون السؤال عن أي تفاصيل، وسبق لي المشاركة في فيلم البدلة بعد أن طلب مني تامر حسني".

وأضاف شوبير، في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار: "ذهبت إلى اللوكيشن في فيلم مستر إكس، وكان السبكي قد طلب مني الظهور في مشهد واحد، لكني المفروض متجوز واحدة وكل شوية واحد يطلع من عندها فقلت له: يا سبكي انت هتهرج".

وتابع الإعلامي الرياضي: "قلت أنت جايبني تضحك مصر عليَّ، يلا عم سلام عليكم، مكنش ينفع يا شيخ العرافين".

 

الإعلامي الرياضي أحمد شوبير فيلم مستر اكس احمد السبكى