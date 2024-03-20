عماد رمضان: فخورون بمشاركة أكبر عدد من الأبطال في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

تحدث عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية عن استضافة مصر لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال رمضان: "فخورون بمشاركة هذا العدد الكبير من أفضل اللاعبين على مستوى العالم".

وأضاف رمضان أن "مصر نجحت في استضافة بطولة كبيرة بحجم كأس العالم لرفع الأثقال وهي إحدى محطات التأهل إلى بارالمبياد باريس 2024، بعد نجاحها في تنظيم العديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال الفترة الأخيرة".

وأكد رمضان أن مصر نجحت أيضًا في الحصول على حقوق تنظيم بطولة كأس العالم 2025 والتي ستشهد مشاركة أكثر من ألف لاعب بارالمبي.

وأشار إلى أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى تسعى للمساهمة في تنشيط السياحة وخاصة السياحة الرياضية من خلال تنظيم كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في شرم الشيخ".

واختتم عماد رمضان تصريحاته بالتأكيد أنه منذ تولي مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى كان الحلم هو استضافة أكبر الأحداث العالمية، والحلم أصبح حقيقة الآن، وأصبحنا نعيش ذلك الحلم بمشاركة أبطال مصر البارالمبيين.

ويقام علي هامش البطولة منافسات الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة ذاتها بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

ويشارك المنتخب الوطني لرفع الاثقال البارالمبي تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموائيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

وتضم قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب.