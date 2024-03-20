تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا لفيوتشر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنيةقد قوية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال الإشراف على الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات متنوعة مثل الجري الخفيف، وتدريبات أخرى بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.