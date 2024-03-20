رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدا من السفارة الفرنسية بالقاهرة لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ من مارس، وفداً من السفارة الفرنسية بالقاهرة، والذى يضم: السيد أرنود بولينجي مسئول مشروع التعاون العلمي، وسلمى مدحت سلطان منسق مساعد بقطاع التعاون العلمي، والأكاديمي؛ وذلك تزامنًا مع زيارتهم العلمية للجامعة؛ لإلقاء محاضرة تعريفية مجانية حول: "برامج التبادل العلمي، والبحثي" المقدمة من السفارة الفرنسية بالقاهرة للطلاب ، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة".

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد المنشاوي، بالوفد الفرنسي في رحاب جامعة أسيوط، مثمنًا تعاون السفارة الفرنسية العلمي ، والبحثي المستمر مع جامعة أسيوط فى تقديم الكثير من برامج التبادل العلمي، والمنح الدراسية؛ لأعضاء هيئة التدريس، وطلاب، وباحثي الجامعة؛ لاستكمال مسيرتهم البحثية بالدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي فى فرنسا.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، خلال اللقاء؛ على اهتمام الجامعة، وسعيها دوماً إلى فتح مجالات جديدة؛ للدراسة داخل الجامعة، وخارجها، وهو ما يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمعها مع كبرى المؤسسات التعليمية، محلياً، ودولياً؛ مما ينعكس في تحسين مخرجات التعليم.

وناقش الطرفان خلال اللقاء؛آليات التعاون العلمي، والبحثي المشترك بينهما، فيما يتعلق بفرص برامج التبادل العلمي، والمنح التي تتيحها السفارة الفرنسية للمشروعات البحثية بجامعة أسيوط، هذا إلى جانب مناقشة التوسع في البرامج التعليمية المشتركة في المجالات، والتخصصات العلمية المختلفة.

وأعرب الوفد؛ عن سعادته بالوجود في رحاب جامعة أسيوط العريقة، مؤكداً حرص السفارة الفرنسية على بناء جسور للتواصل، والتعاون مع طلاب، وباحثي جامعة أسيوط؛ لإكسابهم خبرات، ومهارات متعددة؛ تنعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية، والبحثية، كما أشاد الوفد؛ بتميز طلاب، وباحثي، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط ، وتفوقهم العلمي اللافت في مختلف المجالات، وتقدم الوفد بخالص الشكر لرئيس جامعة أسيوط؛ لدعمه، وتعاونه، وتواصله الدائم مع السفارة بالقاهرة.

وفى ختام اللقاء؛ تبادل رئيس جامعة أسيوط، ووفد السفارة الفرنسية؛ الهدايا، والدروع التذكارية.

وشهد اللقاء حضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نها رزق رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بالجامعة، والدكتور حسين الكاشف الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور أسامة محمد عبدالحليم منسق مساعد مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية.