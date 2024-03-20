10 آلاف جندي من اليونيفيل يعملون لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك تطورات كبيرة فيما يتعلق بضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عام 2006 الخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" كانت تحتفل بالأمس بذكرى تأسيسها وخلال الاحتفال شدد رئيس القوة الأممية على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701 مؤكدا أن جنود اليونيفيل البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف جندي من 47 دولة من مختلف دول العالم يعملون على خفض التصعيد والتوتر القائم على الحدود.

وتابع: "بالأمس كان هناك اعتداءات على عدة بلدات لبنانية، وتعرضت 15 بلدة لغارات جوية أو قصف مدفعي، كما نفذ حزب الله من الجنوب اللبناني 9 عمليات باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية".