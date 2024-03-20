ارتفاع إجمالي شهداء غزة إلى 31 ألفا و932 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 31 ألفًا و923 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 74 ألف مصابا، وسط انهيار الخدمات الطبية ومنع دخول المساعدات والإمدادات الإغاثية واستهداف متواصل للمستشفيات والمراكز الصحية آخرها استهداف مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 10 مجازر ارتقى على إثرها 104 شهداء وأُصيب 162 آخرون، حسب بيان وزارة الصحة.