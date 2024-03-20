وكيل "صحة كفر الشيخ" يفتتح عيادة العلاج الطبيعى بوحدة قبريط

افتتح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عيادة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بقرية قبريط التابعة لإدارة فوه الصحية، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد شقوير وكيل الوزاره، إن افتتاح أقسام علاج طبيعي جديدة بمعظم الوحدات والمراكز الطبية ، جاء لتخفيف العبء علي المرضي وذوي الإعاقة وتوفيرا للوقت والجهد للوصول الى الخدمات فى أماكن بعيدة ولتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والنوعية.

أوضح شقوير ، بأن هذه الوحدة تم تجهيزها بأحدث الاجهزة ،حيث يوجد جهاز تنبيه كهربائى يستخدم فى تقوية العضلات فى الامراض المختلفه التى تسبب ضعف العضلات مثل جلطات وتمزق العضلات،‏جهاز الموجات الفوق صوتية يستخدم لعلاج الالتهابات المصاحب لأمراض العظام والأعصاب مثل خشونة الركبة والمفاصل والتهاب العصب السابع.

كما يوجد ‏جهاز الموجات التصادمية، يستخدم لعلاج الآلام والالتهابات المزمنة وخاصة الشوكة العظمية في الكعب، ويختص قسم العلاج الطبيعي بوحدة قبريط الصحية بوجوده بها فقط على مستوى المحافظة.

وتضم الوحدة ،‏جهاز تنبيه كهربائي، يستخدم لتخفيف الآلام المصاحب لأمراض العظام والأعصاب ،‏جهاز علاج الوذمات الليمفاوية وجهاز الليزر لعلاج الالتهابات وتحفيز التئام الاربطه والجروح.

وقد تم دعمها بالقوى البشرية اللازمة من أطباء وتمريض، حيث تم توفير عدد ٢ أطباء علاج طبيعي، وذلك لخدمة المرضي والمواطنين، كما وعد بإستمرار التطوير والمتابعة الدورية للوحدة وتزويدها بأجهزة حديثه في المستقبل.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، سير العمل داخل الوحدة، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واطمئن علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لمدير الإدارة الصحية بفوه علي سعيه الدؤوب لتوفير مكان مناسب بالوحدة لإنشاء القسم ،ولجميع العاملين بالوحدة الصحية بفوه .

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد المضنى مدير ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية والدكتور الصاوى محمد مدير ادارة العلاج الطبيعى بالمديرية و الدكتور خالد مفتاح مدير الإدارة الصحية بفوه ،والدكتورة ولاء العمروسي مديرة وحدة قبريط وفريق الاشراف بالادارة.

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