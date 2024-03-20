طاقم تحكيم جزائري يدير لقاء الزمالك وفيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.



ويتكون طاقم التحكيم من مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين، ويوسف قموح حكمًا رابعًا.

ويتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم للفيديو، ويعاونه الزامبية ديانا شيكوتيشا.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي محمد قزاز.

وتوج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية نسخة ٢٠١٩.