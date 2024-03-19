نجم مانشستر سيتي أول ضحايا فترة التوقف الدولي.. فيديو

أسفرت فترة التوقف الدولي الحالية، التي تقام في شهر مارس الجاري خلال الفترة من 18 إلى 26، عن إصابة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال تدريبات منتخب بلاده.

تعرض الهداف إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، لإصابة أثناء مشاركته في تدريبات منتخب النرويج، اليوم الثلاثاء، في اليوم الأول من المعسكر.

ويستعد المنتخب النرويجي، لمواجهة التشيك في مباراة ودية، تجمع بينهما يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الأجندة الدولية.

وظهر هالاند أثناء مغادرته لتدريب منتخب النرويج، بعد شعوره ببعض الآلام، ليغادر الملعب، في مقطع فيديو انتشر في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكشف منتخب النرويج، طبيعة إصابة هالاند، ولكن أوضحت صحيفة «آس» الإسبانية، أن الطريقة التي غادر بها مهاجم مانشستر سيتي، تدريبات منتخب بلاده، جعلت البعض داخل النادي الإنجليزي يشعرون بالقلق.

وهناك تصريحات لطبيب المنتخب النرويجي، تفيد بأن هالاند بخير، ولا توجد مشكلة لديه، مؤكدًا سلامته، ليثير التكهنات حول كون هالاند أول ضحايا فترة التوقف الدولي الحالية بشأن الإصابات.

يتصدر إيرلينج هالاند، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2023-2024 برصيد 18 هدفًا، بفارق هدفين عن أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، و3 أهداف عن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول.