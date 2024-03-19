محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفال الذى أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، بحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ وذلك عقب صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

شهد الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ووجه محافظ القاهرة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللقوات المسلحة الباسلة وللشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393هـ الموافق السادس من أكتوبر 1973م، مؤكدًا أن يوم العاشر من رمضان سيظل رمزًا خالدًا من رموز الوطنية، والبطولات، والتضحيات التى تبذلها قواتنا المسلحة البواسل دفاعًا عن الوطن.