الرئيس السيسي يحضر حفل إفطار القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل إفطار القوات المسلحة تزامنا مع ذكرى العاشر من رمضان بحضور الفريق أول محمد زكى وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة

في السياق تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل رجال القوات المسلحة البواسل وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان مؤكداً أن هذه الملحمة الخالدة تمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث وستبقى عيداً لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات.

كما بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.