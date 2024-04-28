الإسكان: الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف المياه والصرف الصحي

كشف الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أن ملف المياه هو ملف للدولة كلها وليس ملف وزارة فقط وهناك عدد كبير من الوزارات معنية بملف المياه ومنها وزارات ( الري والاسكان والمجتمعات العمرانية والزراعة والبيئة والصحة و وزارة التخطيط والمالية والاستثمار) وغيرها .

وقال د. سيد إسماعيل خلال مشاركته بمؤتمر ومعرض وتريكس لمعالجة وتحلية المياه والبنية التحتية في دورته الثامنة الذي تم افتتاحها اليوم الأحد، بمركز المؤتمرات بالتجمع الخامس أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف خاصة في الفترة ما بعد 2014 وحتى الان فبعد ان كنا نعاني من مشاكل كبيرة وثورة جراكن ونعمل في جذر منعزلة اختلف الوضع حاليا تماما في ظل التعاون بين جهات الدولة وبعضها .

وأوضح، بمقارنة بسيطة نجد أن الصرف الصحي كان يغطي مساحة 12% من القرى المصرية من 4800 قرية و28 الف عزبة ونجع أما نسبة التغطية في مياه الشرب كانت 95% أما اليوم متوسط خدمة الصرف الصحي وصلت الى 70% موزعة إلى 48% بالقرى و96% في المدن ومع استكمال برنامج حياة كريمة سنصل الى 100% .

وأشار د. سيد إسماعيل، إلى أنه فيما يتعلق بملف التحلية كان إجمالي الطاقة المحلاه من المياه لا يتعدى 80 ألف متر مكعب يوميا في 2014 وبلغ حاليا مليون ونصف متر مكعب يوميا ولدينا 25 مشروعا في هذا القطاع يتم تمويله مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية المالية، مؤكدا على وجود خطة وضعتها الدولة لتحلية المياه حتى 2050 .

ونوه الى وجود أكثر من 40 مدينة جديدة حاليا بربوع مصر بالاضافة الى 27 محافظة وهناك تنمية بكل شبر من أرض مصر ولا توجد تنمية بدون مياه نظيفة ولذلك خطة الدولة في تحلية المياه تستهدف زيادة 9.8 مليون متر مياه محلاه، مؤكدا أن هذه المياه ليست بديلا لمياه نهر النيل على الاطلاق ولكن نعمل على تنويع مصادر المياه لدينا وتعظيم الفائدة من كل المياه الموجودة لدينا.

وأكد أنه قبل عشر سنوات كان كل ما يتم ضخه في مشروعات المياه المختلفة لا يتخطى 6 مليارات جنيه وأصبح المتوسط الحالي على مدار 10 سنوات يتم ضخ 50 مليار جنيه سنويا وجرى هذا المعدل تدريجي ولذلك نحن نحتاج الى العمل مع بعضنا كدولة وحكومة وقطاع خاص.

وأعرب عن سعادته بالشركات العارضة بمعرض وتريكس التي تبحث عن تعميق التصنيع المحلي وعمل شراكات مع الشركات الاجنبية وكذلك المجهود المتميز الذي تقوم به الشركة المنظمة لمعرض وتريكس الذي يؤكد نجاحه عاما بعد الآخر لنصل الى النسخة الثامنة منه حاليا، أيضا رحب بتواجد شركات المياه والصرف الصحي ومراكز الابحاث المختلفة والشركات التابعة للدولة ووزارة الاسكان .

ومن جانبه قالت الدكتورة نوران أشرف مستشار وزير الموارد المائية والري في كلمة نيابة عن الوزير أن معرض وتريكس من المعارض المهمة جدا الخاصة بتكنولوجيا المياه وتحليتها ومعالجة مياه الصرف الصحي وودعت الى أهمية الاهتمام بمصادر المياه غير التقليدية وخاصة تحلية مياه الصرف الزراعي لانتاج مياه صالحة للزراعة و نحن نحتاج الى منظومة متكاملة لتحلية المياه من أجل الزراعة وكذلك الى أهمية المشاركة في مشروعات تجمع بين القطاع الخاص والحكومي بهدف ان توفير مياه نظيفة ناتجة عن استخدام تكنولوجيا حديثة غير ملوثة.

وأشاد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في مؤتمر ومعرض وتريكس للمياه بنجاح المعرض وحشده لمئات العارضين وأكد رغبة العديد من الدول الافريقية على خلق شراكات واستثمارات مع شركات مصرية في هذا المجال المهم وأكد أن أفريقيا حاليا تسير على خطة التطوير والتنمية التي نفذتها مصر طوال السنوات العشر الماضية.

ومن جانبها أعربت الدكتورة دعاء عبد الهادي المدير التنفيذي لمعرض وتريكس عن سعادتها بمشاركة الحكومة الكبيرة من مختلف الوزارات والقطاع الخاص ووجهت التحية للمشاركين مؤكدة أن وتريكس هذا العام بلغ نسخته الثامنة ويقدم كل ما هو جديد من تكنولوجيا معالجة وتحلية المياه من قبل الشركات العارضة بهدف تعميق وتطوير الصناعة المحلية ويهدف أيضا الى خلق شراكات بين شركات مصرية ودولية.

وأشارات إلى أن المعرض هذا العام يوجد به 400 شركة عارضة منها 200 شركة مصرية وشركات أخرى من 24 دولة عربية ودولية ونستهدف عدد زوار يتخطى 40 ألف زائر من المتخصصين في هذا المجال .