موت وحرق وقتل.. صراع حمادة هلال يشتعل مع الجن في الحلقة العاشرة من المداح

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" صراعا جديدا بين بطل العمل صابر المداح (حمادة هلال) وآلاعيب الجن التي يقودها المعالج الروحاني الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب).

تبدأ الأحداث بطلب حسن سلام (خالد سرحان) مساعدة زين (محمد عز) زوج طليقته منال (دنيا عبدالعزيز) في فتح مقبرة داخل منزل مهجور، وأن يتم تقسييم محتوياتها بينهما، لكن حسن يخطط للتخلص من زين، حيث يجبره إلى الذهاب معه إلى المنزل المهجور ويقوم بدفنه داخل المقبرة.

يفجع صابر المداح بموت الطفل داود (يوسف حمادة هلال) بعدما تعرض للغرق داخل البحر، ولم ينجح في إنقاذه.

يتهم الصيادون المداح بقتل ضرغام (فتوح أحمد) ويعتبرونه السبب في الخراب الذي حل في مدينة البرولس وموت الطفل داود، ويقرر الأهالي طرده من القرية.

يسيطر الإحباط على المداح، وفجأة يظهر الدكتور سميح لأم داود، ويعيد لها جثة ابنها من البحر، ويظهر داود في المياه، مما يثير الشكوك حول موته.

يذهب صابر للعرافة (عزيزية) بصحبة عم خضر (محسن محي الدين) ليواجها الجن، يظهر لهم الجن موت (حمزة العيلي) ويشعل موت النار في عزيزية ويقيد حركة حمادة هلال حتى لا ينقذها صابر المداح.

يظهر الملاك الطيب تامر شلتوت للمداح، ويخبره أنه يسير دائما في طرق خاطئة، ويطلب منه الوقوف بجوار إحسان الذي قتل أسرة بكاملها، قبل أن يلقي إحسان نفس مصير الطفل داود.

تنتهي الحلقة بمفاجأة من العيار الثقيل بعد ظهور الملاك الطيب تامر شلتوت أمام الدكتور سميح، ويعلن خضوعه الكامل له ضد صابر المداح.. فهل سيدخل المداح في مواجهة جديدة مع الجن، هذا ما ستكشفه الحلقات الجديدة.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.