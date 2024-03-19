رمضان زمان.. الفنانة مديحة كامل: "رمضان يعني الكنافة والقطايف والفانوس"

واحدة من جميلات السينما المصرية، تميزت بملامحها المصرية الجميلة، بالإضافة إلى تمتعها بأداء راقٍ وحضور طاغٍ على الشاشة، ولاقت قبول كبير عند الجمهور، واستطاعت أن تترك علامة فارقة بأعمالها الفنية الكبيرة، إنها الجميلة مديحة كامل.

وعن طقوسها وذكريات الطفولة في رمضان، قالت الفنانة الراحلة مديحة كامل: "أجمل فترة هي الطفولة بلا مسئوليات وأعباء وتفكير، كل شغلتك تأخذ فلوس وفانوس وحاجات حلوة وفستان العيد وبهجته"، مضيفة أن شهر رمضان يذكرها بالإسكندرية حيث ولدت، وشوارعها المليئة بالأنوار وكثرة المساجد وتزيينها.

وأضافت كامل، خلال لقائها في برنامج "ذكريات رمضان"، مع الإعلامية سوزان حسن، "رمضان يعني الكنافة والقطايف والفانوس ولا زلت وأنا كبيرة أحافظ على اقتناء فانوس كبيرة وأتخانق مع ابنتي ميريهام وأعطيها الفانوس الصغير، وأحصل على الكبير".

وتابعت أنه في الكِبر يختلف كل شيء؛ لأننا دائما ما نقتني ونشتري الأشياء بأنفسنا، ونستطيع أن نقوم بعمل كافة الأشياء التي لا نستطيع عملها طوال العام، مؤكدة أن كل الفنانين تسعد كثيرا عندما يُعرض لها عمل في رمضان، حيث المشاهدين الذين ينتظرون من خلال جهاز التليفزيون السحري ومتشوقين لتسلية صيامهم.

وحول طقوسها في شهر رمضان، تابعت "عايزة أعمل انضباط في النفس لأني ببقى عصبية، وبجد مشقة في الصيام، وبتخانق معهم في البيت علشان أسلي صيامي، وأتساءل دائما عن الأكل مثل أغنية صباح وفؤاد المهندس، "يجي من العصر للمغرب وحريقة تطير، ويخش المطبخ ويقوم زعابيب أمشير".

وعند سؤالها عن العمل أثناء شهر رمضان، قالت "العمل له طقوسه وإرهاقه ولابد من اتقانه، وشهر رمضان هو 30 يوم في السنة ودايما بحب أحافظ فيه على رؤية الأقارب والجلوس مع العائلة، ورمضان يعتبر رياضة نفسية وروحية فمثلا نحاول فيه على مواظبة الصلاة والنوافل والقراءات والعبادات".

وتذكرت الفنانة مديحة كامل، مدرستها السيدة ليلى نديم، والتي تعلمت منها التمثيل فكانت مخرجة العروض التمثيلية في المدرسة وهي من قدمتها في تجسيد شخصية "رابعة العدوية"، والتي حصلت خلاله على كأس الجمهورية في التمثيل والذي سلمها الجائزة هو الفنان الراحل حسن مصطفى.