فرنسا تجهز وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا.. وروسيا تتوعد باستهدافها

أكد سيرغي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، أنه تلقى معلومات تفيد بأن فرنسا تُعدّ وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، يبلغ عددها في المرحلة الأولى حوالي 2000 جندي.



وأكد ناريشكين لوكالة "تاس" الروسية أن القيادة الفرنسية الحالية "لا تهتم بموت الفرنسيين العاديين أو بمخاوف الجنرالات"، مشيرًا إلى أن الوحدة المُعدّة للإرسال تتكون من 2000 جندي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد فيها أن عمليات برية في أوكرانيا من جانب الغربيين قد تكون ضرورية "في مرحلة ما".

في حين نفى ماكرون وجود أي خلاف بين فرنسا وألمانيا حول إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، مؤكداً على وجود "توافق كبير جداً في وجهات النظر حول الأهداف والوضع".

كما أوضح أن "ألمانيا لديها ثقافة استراتيجية من الحذر الشديد وعدم التدخل، بينما تمتلك فرنسا جيشًا محترفًا وعززته".

بينما شدد ماكرون على ضرورة عدم الاستسلام للترهيب الروسي، مؤكداً أن "روسيا ليست قوة عظمى، بل هي قوة متوسطة تمتلك أسلحة نووية".

وأشار إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا أقل بكثير من الناتج المحلي الإجمالي للأوروبيين، وأقل من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا وفرنسا".