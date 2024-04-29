استعدادًا لامتحانات نهاية العام.. إدارة الصف التعليمية تجتمع مع مديري المرحلة الابتدائية

اجتمع اليوم ياسر عكاشة مدير إدارة الصف التعليمية، مع مدراء المرحلة الابتدائية، جاء ذلك بحضور خالد احمد حسين مدير التعليم الابتدائي ونادر حواس مسئول منظومة التعليم الجديد؛ وذلك للاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وكانت أهم تعليمات عكاشة لمديري المرحلة الابتدائية، تجهيز غرفة العزل لاستقبال أي حالات مرضية منعًا الاختلاط، ومتابع طباعة الامتحانات والحفاظ على السرية التامة وتكليف موجة مقيم يوميا لمراقبة أعمال الامتحانات بالمدارس وحضور فتح المظاريف، وإعداد تقرير يومي عن سير الامتحانات بالمدارس يسلم لمكتب وكيل الادارة يتضمن سير الامتحانات ورصد أي مخالفات أو تجاوزات.