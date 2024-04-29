وزير الخارجية التايلاندي يقدم استقالته من منصبه

قدم وزير الخارجية التايلاندي بارنبري فاهيتا نوكورن، استقالته من منصبه؛ بعد تعديل وزاري أدى إلى الإطاحة به من منصبه الثاني كنائب لرئيس وزراء البلاد سريتا تافيسين.

وأوضح "تافيسين"، أن إسقاط "فاهيتا نوكورن" من منصبه الثاني كان بهدف السماح له بالتركيز على دوره كوزير للخارجية، ومع ذلك فقد أعرب "تافيسين" عن احترامه لقرار "فاهيتا نوكورن".

وكان "فاهيتا نوكورن" قد شارك في العديد من الجهود الدبلوماسية، من بينها القيام بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط للتفاوض على إطلاق سراح عمال تايلنديين احتجزوا كرهائن خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأخير، كما أنه بذل جهودًا في مبادرة للمساعدات الإنسانية لـ ميانمار التي نزح منها ملايين الأشخاص بسبب أعمال العنف التي أعقبت الانقلاب العسكري في عام 2021.

يذكر أن الحكومة في تايلاند تسمح لوزرائها بشغل مناصب وزارية متعددة، وأنه من الشائع أن يتم تعيين أيضًا الوزراء الكبار نوابًا لرئيس الوزراء.