خبير أمن المعلومات: منصات التواصل الاجتماعي أرض خصبة لنشر المعلومات المضللة

نظمت كلية الإعلام جامعة عين شمس اليوم ، ندوة بعنوان المخاطر الإلكترونية وطرق التصدى لها، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الاجتماعي.

حيث حاضر فى الندوة وليد حجاج خبير أمن المعلومات بمجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس إدارة التحول الرقمي والأمن السيبراني.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور تهدف إلى رفع مستوى الوعى لدى الطلاب بمخاطر الإنترنت وكيفية حماية معلوماتهم وبياناتهم.

كما تطرقت الندوة لشرح مفهوم الذكاء الإصطناعى وآليات الإحتيال والإبتزاز وطرق التعامل السليم والآمن مع التكنولوجيا، وأساليب الإستفادة من الإنترنت وحماية الأبناء من مخاطره.

كما أبرزت الندوة آليات استغلال الوسائل التكنولوجية والإنترنت فى توجيه الشباب واجتذابهم لتوجهات غير مرغوبة، بالإضافة إلى عرض لأنواع الإنترنت السطحي والعميق والمظلم.

كما جرى توضيح كيفية تفادي مخاطر الإنترنت المظلم، وكيفية حماية أنفسنا من بعض الخدع المشهورة والشهيرة فى مجال الاختراق واستغلال البيانات واستهداف الأفراد.

كما استعرضت الندوة الطرق السليمة والآمنة لاستخدام التطبيقات المختلفة وكيفية التعامل معها بشكل جيد وآمن.

وأشار حجاج إلى التعريف بالهندسة الإجتماعية وكيفية اجتذاب الشعوب أو تغيير مفاهيمها وعاداتها وتقاليدها من خلال الهندسة الإجتماعية التى تستخدمها الدول من خلال دراسة سلوك الشعوب وثقافتها وديانتها لبث محتوى غير مقبول فى شكل مقبول.

وأوضح كيف تستطيع منصات التواصل الاجتماعي أن تكون أرض خصبة لنشر معلومات مضللة وغير حقيقية وكيف تستخدمها الدول فى الحروب وكيف يتم استهداف واختراق شبكات البنية التحتية كالكهرباء والمياه والغاز.

كما جرى استعراض التفاصيل المتعلقة بالأمن المعلوماتى وأركانه والأمن الشخصى والأمن الرقمى والأمن السيبرانى والهجمات التى نتعرض لها وكيف يتم ردعها، وكيفية التعامل مع حالات الابتزاز والجهات التى نتوجهه إليها للحصول على حقوقنا.