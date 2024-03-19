الإعلان عن المعلمين الفائزين في "المسابقة القومية للرائد المثالي"

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفائزين فى "المسابقة القومية للرائد المثالي (المعلم)"، والتى نفذها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) للعام الدراسي 2023 /2024.

وأوضح أحمد موسي رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية أن تلك المسابقة تعد إشادة بالمعلم المبدع الذي يسهم في إعداد الأجيال القادمة، وتكريمًا للمعلم واعترافًا بجهوده، حيث أنه يمثل الرائد والقائد والموجه والداعم الفعلي للطلاب في تحقيق التفوق الأكاديمي، والجدير بغرس مفاهيم القيادة فى نفوسهم، ويسهم في تطويرهم كمواطنين ناجحين في المجتمع.

وأشار أحمد موسى إلى أن تلك المسابقة جاءت في ضوء الموضوع المحورى لخطة الاتحادات الطلابية لهذا العام "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى"، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المعلم القيادية والابتكارية، وإتاحة الفرصة للإبداع من خلال المنافسة الشريفة بين الرواد المثاليين وتبادل الخبرات، وكذلك تنمية مهارات رائد الفصل في التعامل مع القيادات الطلابية والطلاب ذوي القدرات الخاصة، وتحفيز ودعم رواد الفصول تأكيدًا على تأصيل القيم وترسيخًا للاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب.

وتم اختيار الفائزين بناء على معايير التميز في القيادة والابتكار والتأثير الإيجابي على الطلاب والمدرسة بشكل عام، حيث أسفرت نتيجة مسابقة الرائد المثالي للمرحلة الابتدائية عن فوز عبير محمد عبد المتعال محمد بالمركز الأول من مديرية المنيا إدارة أبو قرقاص، وحصلت على المركز الثانى أمل عوض السيد من مديرية دمياط إدارة فارسكور، أما المركز الثالث فكان من نصيب حنان حسن عبد القادر أحمد من مديرية الإسكندرية إدارة الجمرك، وفاز أكرم محمد محمد عقل بالمركز الرابع من مديرية كفر الشيخ إدارة دسوق، وحصل محمد عبد الله جميل إبراهيم بمديرية القاهرة إدارة المعادى على المركز الخامس.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية، فقد فازت بالمركز الأول ولاء علاء محمود خليفة بمديرية الإسكندرية إدارة شرق، وجاء بالمركز الثانى محمود سيد حسين محمود بمديرية الجيزة إدارة العجوزة، أما المركز الثالث فكان من نصيب ناصر عبد الله سيد تمام بمديرية بنى سويف إدارة ناصر، وحصلت ابتسام عزوز حافظ بمديرية الفيوم إدارة غرب على المركز الرابع، وفازت بالمركز الخامس سوزان مجاهد إبراهيم بمديرية الشرقية إدارة أبو كبير.

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد حصل على المركز الأول خالد أحمد محمد على بمديرية قنا إدارة نجع حمادى، وجاء بالمركز الثانى سالم حسن عيد إبراهيم بمديرية السويس إدارة شمال، وفازت فاطمة الزهراء محمد حنفي بمديرية البحر الأحمر إدارة القصير بالمركز الثالث، وحصلت عزة محمد المصلحي أحمد بمديرية القاهرة إدارة الزاوية الحمراء على المركز الرابع، وفازت بالمركز الخامس ياسمين صبحي على حنفي بمديرية المنيا إدارة مغاغة.