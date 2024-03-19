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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

غدا.. الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة فيوتشر في الكونفيدرالية الأفريقية

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، تدريباته غدا الأربعاء على ملعب النادي في ميت عقبة، وذلك استعدادا لمواجهة فيوتشر في دور ربع النهائي للكونفيدرالية الأفريقية .

وحصل اللاعبين على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء بقرار من المدرب جوميز وذلك لتجنب تعرضهم للإرهاق أو الإصابات .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما سيقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

كان الزمالك قد توج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة 2019 مع المدرب جروس.

بالزمالك فيوتشر كأس الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى