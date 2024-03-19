"تحديث الصناعة" يناقش تصنيع وتوريد مكونات الجرارات الزراعية محليا

نظم مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة، اجتماعات ثنائية لإحدى الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الجرارات الزراعية، وهي الشركة الوحيدة في مصر التي تصنع الجرارات الزراعية محلياً، مع عدد من الموردين المحليين في مجالات مختلفة لمناقشة سبل التعاون المشترك و توريد عدد من مكونات الجرار محلياً وذلك في إطار أنشطة برنامج تمكين التصنيع المحلي بالمركز، وتماشياً مع توجه الدولة لتوطين وتمكين التصنيع المحلي.

ويعد هذا الاجتماع استكمال لجهود معرض "فرص بلدنا" والذي نظمه مركز تحديث الصناعة في الفترة ما بين 22 و 24 فبراير الجاري بهدف التشبيك بين الشركات التي لديها قطع غيار مستوردة تسعى لتوفير بديل محلي لها والشركات العارضة "إيجابيا" التي لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها.

ويعد برنامج تمكين التصنيع المحلي أحد البرامج التي يعمل مركز تحديث الصناعة عليها بقوة لزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية و الحد من الاستيراد وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.