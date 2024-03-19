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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يكرم وكيل وزارة التعليم بعد الفوز بثلاثة مراكز في مسابقة المكتبات النموذجية

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة لتعليم الغربية لحصول مدارس الغربية على ثلاثة مراكز في في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية.
وحصلت المرحلة الابتدائية بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، بإدارة كفر الزيات  التعليمية، على  المركز الثاني الجمهوري، والمرحلة الإعدادية بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، بإدارة زفتى التعليمية، بالمركز الثاني الجمهوري، و المرحلة الثانوية بمدرسة السنطة الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية، بإدارة السنطة التعليمية، بالمركز الرابع الجمهوري، في مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي 2023 / 2024.

وأشاد  محافظ الغربية بجهود مديرية التربية والتعليم بالغربية، وقدم الشكر للمدارس على الجهد المبذول، وحسن سير العملية التعليمية، والانضباط والعمل بروح الفريق، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح  ومزيدا من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

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