"صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية "النجيلة البحرية"

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بمطروح، اليوم الثلاثاء، إن المديرية ستدفع بقافلة طبية مجانية لعلاج أهالي قرية النجيلة البحرية التابعة لمركز ومدينة النجيلة، وذلك يومي الأربعاء والخميس 20 و21 مارس الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، وكذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

القوافل تشمل تخصصات متنوعة وتثقيف صحي

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من اجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام، لافتا إلى أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المهره والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

القوافل الطبية توفر الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار سالم إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.