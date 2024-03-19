بلينكن: سكان غزة في مستوى صعب من انعدام الأمن الغذائي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن سكان قطاع غزة يعانون مستوى صعبًا من انعدام الأمن الغذائي وبحاجة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلبيني إنريكي مانالو، أن سيزور الشرق الأوسط مجددًا من أجل الدفع قدما نحو اتفاق هدنة والاستمرار في المحادثات والترتيبات التي يجب اتخاذها من أجل تقديم المساعدة الإنسانية، مضيفا "أننا منذ عدة أشهر وضعنا عدة مبادئ فيما يتعلق بمستقبل غزة من أجل الحفاظ على الوضع ما بعد الحرب، ونحن ما زلنا نواجه وضعا إنسانيًا مهولًا بالنسبة للأطفال والنساء في غزة".

وطالب إسرائيل بأن تكون أولويتها هي حماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية، مؤكدا أن المساعدة الإنسانية ضرورية ويجب أن تكون مستدامة، حيث إن سكان غزة في مستوى صعب من انعدام الأمن الغذائي وهم بحاجة للمساعدات الإنسانية.

وحول مقتل الصحفيين في الحرب، أعرب عن احترامه للصحفيين لنقل الوقائع والحقيقة للعالم، قائلا: "نريد للصحفيين الوصول إلى أماكن النزاع وتغطية الأحداث لكي يراه العالم بشكل واضح، كما أننا ندعم حماية الصحفيين".

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين واشنطن ومانيلا.. أكد بلينكن أن بلاده حققت تقدما كبيرا في علاقاتها مع الفلبين، مشيرا إلى بذل الجهود من أجل الحفاظ على مصلحة الدولتين.

وقال بلينكن: "إن الشراكة اليوم أقوى من أي وقت مضى، وعلينا الحفاظ عليها واستمرارها من خلال ضخ زخم جديد في العلاقات بين الدولتين"، مضيفا: "نعمل منذ أكثر من 70 عاما في هذا المجال من أجل الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين وهذا الأمر يرتكز على العمل في مجالات مختلفة كتقديم المساعدات الإنسانية، علاوة على تقديم المساعدة بعد الأزمات المناخية التي حلت بالفلبين وكذلك تقديم المصالح التي تخدم المجتمعين".

وتابع بالقول: "تحدثنا عن خطط من أجل الاستثمار بمليار دولار في زيادة أعداد أشباه الموصلات في الفلبين، كما أن هناك استثمارات كبيرة إيجابية في الفلبين والتي تتمثل في مجالات الطاقة واللوجستيات والفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والفضاء، وكذلك النقل من أجل زيادة العلاقات التجارية" معربا عن تقديره لدور الفلبين في دعم قرار الولايات المتحدة الذي قدمته للأمم المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل استدامته.

