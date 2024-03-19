الأمين العام للأمم المتحدة يدين جميع أشكال العنف في ميانمار

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع أشكال العنف في ميانمار، معربا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع وتصاعد الصراع هناك.

جاء ذلك في بيان أصدره نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وبحسب البيان، دعا جوتيريش، إلى حماية المدنيين في ميانمار بما في ذلك عمال الإغاثة وفقا للقانون الإنساني الدولي، ووقف الأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية.

وشدد جوتيريش على ضرورة الاهتمام الدولي والإقليمي المستمر بالأزمة في ميانمار، بما في ذلك من خلال تعزيز الجهود الإقليمية لحماية اللاجئين وتقاسم المسؤولية مع الدول المضيفة للفارين من الاضطهاد والعنف.

وقال إن معالجة الأسباب الجذرية للتمييز المنهجي في ميانمار والسعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي سيكونان أمرين أساسيين في أي حل دائم للأزمة.

وأكد جوتيريش، أن الأمم المتحدة ملتزمة بالبقاء في ميانمار وبالعمل مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، لتحقيق سلام مستدام.

