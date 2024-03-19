الأهلي يضع الرتوش الأخيرة في تجديد عقد عمرو السولية

اقترب مسئولو النادي الأهلي من تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس عاصمة مصر، بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، بعدما قطع مسئولي القلعة الحمراء مراحل متقدمة فى التفاوض مع السولية خلال الفترة الماضية.

ورحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بتجديد عقد السولية للاستمرار مع الفريق الأحمر، باعتبار أن عقد اللاعب مع القلعة الحمراء ينتهي بنهاية الموسم الجاري، باعتباره من اللاعبين أصحاب الخبرات ويقدم الإضافة المطلوبة عند الاستعانة به فى المباريات.



واتفق الأهلي مع السولية على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين، على أن يتم تفعيل الموسم الثاني في عقده الجديد وفقا لنسبة مشاركاته في الموسم الأول، مع تقدير اللاعب ماليا بما يتناسب مع حجم عطائه للفريق على مدار عدة سنوات، بخلاف تضحياته بالكثير من الإغراءات الخارجية للبقاء في صفوف الفريق الأحمر، وهو ما تم وضعه في الحسبان خلال تحديد القيمة المالية لعقد اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجاري على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.