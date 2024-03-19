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الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب مصر يخوض تدريبه كامل العدد بعد انضمام المحترفين

منتخب مصر
منتخب مصر
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إكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بإنضمام المحترفين لصفوف معسكر منتخب مصر المقام بالقاهرة في إطار الاستعداد لبطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

تضم قائمة منتخب مصر ٢٥ لاعبا هم:  محمد أبو جبل ومحمد عواد و المهدي سليمان ومصطفي شوبير وإحمد حجازي ورامي ربيعه ومحمد هاني ومحمد حمدي  و أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور   وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة  و محمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفي شلبي  و مصطفي فتحي  و أحمد عاطف ومحمد الشامي ومحمد شريف.

حضر مران منتخب مصر الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والأستاذ محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

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منتخب مصر تدريب