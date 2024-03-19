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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الحلقة ٨ "حق عرب".. انهيار دينا فؤاد أمام أحمد العوضى بسبب بنت رياض الخولى

حق عرب
حق عرب
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شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى العديد من الأحداث أبرزها انهيار حنان الغرباوى  دينا فؤاد  عندما أخبرها عرب ويجسد دوره  أحمد العوضى أن المعلم "عبد ربه" رياض الخولى يريد أن يزوجه ابنته "سميحة" دنيا المصرى، فانفعلت "حنان الغرباوى" دينا فؤاد، وواجهت العوضى بحدة شديدة وانهارت فى البكاء مما دفعه إلى أن يحتضنها ويؤكد لها أنها حبه الحقيقي الذى لن يتخلى عنه، وبالفعل ذهب عرب إلى عبد ربه وأخبره أنه لن يستطيع التخلى عن حنان الغرباوى.

وتشهد الحلقات المقبلة العديد من المفاجآت بين عرب وحنان، خاصة بعد كشف سرها ومعرفة شقيق عرب بألاعيبها التى تمارسها من نصب على المواطنين بعدما عقد النية على مواجهة شقيقه عرب بحقيقة ما تفعله حنان.


مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق 

مسلسل حق عرب الحلقة ٨ دينا فؤاد واحمد العوضي ورياض الخولى