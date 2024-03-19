طبيب بالمستشفى المعمداني لـ "البوابة نيوز": الأوضاع الصحية فى غزة تدهورت بشكل غير مسبوق

قال الدكتور فضل نعيم، رئيس قسم جراحة العظام في المستشفى الأهلي العربي، إن الأوضاع الصحية في غزة تشهد تدهورا وانهيارا لم يسبق له مثيل؛ وخاصة الأطفال الذين يعانون نقصا حادا في التغذية والجفاف وتأخرا في النمو بسبب شح الأغذية ونقص المساعدات.

الأطفال يعانون من نقص حاد فى التغذية والجفاف وتأخر النمو

وأضاف الطبيب بالمستشفى الأهلي العربي في حديثه لـ "البوابة نيوز"، أن طوارئ المستشفى تستقبل يوميًا عددا كبيرا من الإصابات من بينهم الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على المساعدات ويتم استهدافهم من قبل الاحتلال؛ وأغلبهم إصابات في البطن والأطراف والصدر؛ وهذا يثقل كاهل القطاع الصحي المنهك في الأساس، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه الحالات تحتاج إلى العناية المركزة والعمليات الجراحية ولكن للأسف لا تتوفر هذه الإمكانات فيُصبح المشهد مُعقد جدًا.

وأوضح أن الدعم المالي أزمة كبيرة فوق الأزمة الإنسانية والصحية؛ وإمكانية الحصول على أموال في غزة قد تكون مستحيلة، لأن البنوك مُعطلة ومن كان متوف لديه في بداية الحرب بعض الأموال نفدت وحتى لم تمكن البعض من توفير أموال من الخارج فبالتأكيد لا تكفي أي شيء.

الناس يأكلون الحشائش لعدم توافر المنتجات..وارتفاع الأسعار 4 أضعاف

وأكد أن الأوضاع في غزة صعبة جدًا من حيث البعد الإنساني والصحي؛ حتى الأشخاص الذين لديهم أموال لا يتوفر في المتاجر أي شيء للشراء؛ فالناس تبحث في الأسواق بالساعات من أجل الحصول على كيلو أرز أو طحين ناهيك عن شح تام للفواكة والخضراوات؛ وفي أغلب الأحيان يأكل الناس الحشائش مثل الخبيزة والحماصيص أو دقة وزعتر؛ لعدم توفر المنتجات وارتفاع أسعار السلع لـ 4 أضعاف فكيلوا اللحمة إن توفر يبلغ ثمنه نحو الـ 50 دولارًا والأرز نحو الـ 30 دولارا.