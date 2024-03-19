ads
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة 4 أشخاص أصيبوا في سقوط مصعد بفيصل

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تباشر جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية ل4 أشخاص أصيبوا في سقوط مصعد كانو يستقلونه داخل عقار بفيصل، وأمرت بضبط المسؤول عن صيانة المصعد للتحقيق معه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.


كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بسقوط مصعد بأشخاص في منطقة فيصل، وعلى الفور تحركت القوات المعنية إلى المكان للتعامل مع الحادثة. وقد تبين من التحقيقات الأولية أن المصعد سقط داخل العقار السكني بينما كان على متنه 4 أشخاص، مما تسبب في إصابتهم بجروح متفاوتة.


تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة.

إصابة ٤ أشخاص سقوط مصعد فيصل