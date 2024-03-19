الاستعلام عن صحة 4 أشخاص أصيبوا في سقوط مصعد بفيصل

تباشر جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية ل4 أشخاص أصيبوا في سقوط مصعد كانو يستقلونه داخل عقار بفيصل، وأمرت بضبط المسؤول عن صيانة المصعد للتحقيق معه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بسقوط مصعد بأشخاص في منطقة فيصل، وعلى الفور تحركت القوات المعنية إلى المكان للتعامل مع الحادثة. وقد تبين من التحقيقات الأولية أن المصعد سقط داخل العقار السكني بينما كان على متنه 4 أشخاص، مما تسبب في إصابتهم بجروح متفاوتة.



تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادثة.