نجوى فؤاد تبكي على الهواء بسبب حلمي بكر: "مش هيتعوض تاني"

دخت الفنانة نجوى فؤاد، في نوبة بكاء على الهواء، إثر رؤيتها صورة الموسيقار حلمي بكر قائلة: "مش هيتعوض تاني لأنه مدرسة محمد فوزي وبليغ حمدي".

ووجهت الفنانة نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رسالة إلى الفنانة يسرا قائلة: يا ريت تفتكريني بفنجان قهوة بلاش دور، لافتة إلى أنها لم تعمل منذ أكثر من عامين ونصف.

ولفتت إلى أنها تعتبر الفنان الراحل سمير صبري توأمها وجارها، وشخص لم يعوض، وعن حقيقة وجود ابن له قالت: "معرفش والله ومقدرش أسأله عن حياته الشخصية ولكن إحدى السيدات المقربات منه قالت لي إنه يوجد له ابن طيب أسنان".