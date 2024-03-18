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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

البيت الأبيض: نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى واشنطن لبحث عملية رفح

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، مساء اليوم الاثنين، في بيان، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على إرسال فريق من المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن للتباحث مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف سوليفان بحسب تقرير لوكالة "أسوشييتد برس"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من نتنياهو إرسال فريق رفيع المستوى إلى واشنطن في الأيام المقبلة للاستماع إلى التحفظات الأمريكية بشأن خطة إسرائيل لدخول رفح وتقديم خطة عمل بديلة من شأنها الإضرار بقدرات حماس في رفح دون دخول بري واسع إلى المدينة".

وأكد سوليفان، أن نتنياهو وافق على طلب بايدن. كما علق مستشار الأمن القومي على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وقال "نعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن أمر ممكن وسنواصل الضغط من أجله".

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