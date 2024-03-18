وزير الرياضة يلتقي أعضاء جمعية شباب رواد الأعمال

التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء مجلس إدارة جمعية شباب رواد الأعمال وذلك بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى.

وتناول اللقاء تحفيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب فى العديد من المجالات عن طريق تأهيلهم وتدريبهم .

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تمتلك العديد من المشروعات والانشطة والتى من الممكن التعاون مع الجمعية لافادة الشباب المصري .

كما تطرق الاجتماع إلى وضع خطة لكيفية إدارة المنشآت الرياضية والشبابية بما يضمن زيادة الموارد الاقتصادية والمالية لتلك المنشآت والتى تخدم قطاع كبير من الشباب والأسر المصرية .

واوضح " صبحي " اننا لدينا مشروعات خاصة بالتعليم الفنى ننفذ بها ورش تعليمية بالعديد من مراكز الشباب التابعة للوزارة من أجل إتاحة الفرصة لهم، وتأهيلهم واكتشافهم لمهاراتهم، والتي سوف تُساعدهم وتُسهل عليهم اقتحام سوق العمل المصري.

وركز " صبحي " على انه من ابرز أولويات الوزارة هو خلق ثقافة ريادة الأعمال والقيادة للشباب باعتبارها حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية الوطنية والشباب هو العنصر الرئيسي حيث تبلغ نسبة

الشباب ٦٥% من قوام المجتمع المصري.

من جانبهم استعرض مجلس إدارة الجمعية لامتلاكهم أكبر شركات لريادة الاعمال فى الوطن العربي بالاضافة لتوفير الجمعية لمجموعة من الداعمين لمجتمع ريادة الاعمال والتى تشمل جميع القطاعات ومنها القطاع التعليمي والخدمى والتى سوف نقوم بتقديم تلك الخبرات والخدمات للشباب المصري من خلال التعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ومن أهداف جمعية رواد الأعمال للشباب تنظيم الجهود وتنسيق العمل بين الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد العاملين في مجال دعم رواد الأعمال الشباب من خلال تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات الوطنية والدولية الداعمة للشباب في مصر.

حضر اللقاء الدكتور هانى عياد رئيس مجلس ادارة جمعية الرواد والدكتور مصطفي عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الإدارة وكلا من الدكتور عمرو سعده وأهله الصبان ومارجريت مجدى انور والدكتور ماجد غنيمة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

