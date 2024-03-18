مسلسل "عتبات البهجة" الحلقة 8.. بهجت يتولى إدارة السنتر التعليمي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «عتبات البهجة» من بطولة النجم يحيى الفخراني، الحلقة الثامنة من العمل والتي شهدت عددا من الأحداث المهمة.

وشهدت أحداث الحلقة بإيجاد بهجت (يحيى الفخرانى) العديد من المشاكل فى السنتر التعليمي، ويقوم بالحديث مع عبد البديع (هشام إسماعيل) حول مشكلة الطالب الذى أرسل صورًا غير لائقة إلى زميلته، فضلاً عن إيجاده أحد الطلاب مصابا بنوبة صرع بسبب معاملة زملائه له.

وخلال الحلقة يترك عمر (خالد شباط) منزله ويقرر البقاء برفقة صديقه أسامة (أحمد كمال أبو رية)، بينما يقوم بهجت بتولي إدارة السنتر.

العمل مقتبس عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة. وتدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية حول أحد الأجداد، وعلاقته بأحفاده.