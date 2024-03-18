مفتي الجمهورية: ممارسة الذكاء الاصطناعي تكليف شرعي من الله للإنسان

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن من يمارس الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة فهو يقوم بتكليف شرعي من الله سبحانه وتعالى.

واستشهد مفتي الجمهورية خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «اسأل المفتي» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، بقوله تعالى « قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ» وقوله تعالى «أَفَلَا يَعْقِلُونَ» وغيرها من الآيات الداعية إلى الفكر وإعمال العقل والتدبر.

وشدد على ضرورة أن يسير المنتج العلمي الجديد والبحوث المعاصرة وفقا للجانب الأخلاقي، مؤكدا: نحن مأمورون شرعا بأن نٌسير حركة الحياة بأسباب هذه الحياة في الوقت الذي نعيشه وأن نأخذ بكل الأسباب وأن يكون المنتج في النهاية لصالح الإنسان ولا يضره.

