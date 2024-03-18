رئيس جامعة عين شمس: فتح التعاون مع الجانب الصينى بالمجالات الطبية

قال الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس: إن تعاون الجامعة مع جامعة نانجينج الطبية الصينية أمر مفيد للخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية.

واكد “زين العابدين” خلال زيارة وفد جامعة نانجينج الصينية ترحيبه بفتح آفاق التعاون مع الجامعة الصينية في مجالات مختلفة تشمل المستشفيات الجامعية وغيرها من المجالات.

جاءت الزيارة بحضور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.