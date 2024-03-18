محافظ الأقصر ينيب السكرتير العام لحضور احتفالية ذكرى تأسيس الأزهر.. صور

نظمت منطقة الأقصر الأزهرية بمحافظة الأقصر احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1084 عامًا على إنشاء الجامع الأزهر، أقيمت الفعالية بقاعة مؤتمرات منطقة الأقصر الأزهرية بمدينة الأقصر، وسط حضور لفيف من الشخصيات الرسمية والدينية والثقافية، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

حضر احتفالية اليوم السنوي للأزهر الشريف، محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ عمر سيد أبو خليل عبدالله مدير عام منطقة وعظ الأقصر، والشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والدكتور عبدالوهاب فكري عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة، وممثلين عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورواق الأزهر، وقيادات المنطقة الأزهرية، وعدد من وكلاء الوزارت والشخصيات العامة بالمحافظة، حيث قدم الحضور التهنئة إلى فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وانطلقت فعاليات احتفالية الأزهر الشريف بمحافظة الأقصر بمناسبة مرور 1084 عامًا على إنشائه، وذلك في أجواءٍ إيمانيةٍ ومُبهجةٍ عكست عظمة هذه المناسبة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري تلاوة القرآن الكريم، وخُصصت كلمةٌ مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث هنّأ جميع الحضور بشهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وتناول الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، في كلمته، دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مُؤكّدًا على مسيرته الغراء التي بلغت أكثر من 1000 عام كصرحٍ للعلم والعلماء ومنارةٍ للفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء.

وأوضح أبو خليل، أن دور الأزهر الشريف الذي لم يكتسب عظمته من قدمه فقط بل اكتسب مكانته من خلال منهجه الوسطي ودوره الفكري والاجتماعي والسلوكي الصحيح إيماناً منه بأن تقدم الأمم لن يتحقق مطلقاً إلا بانسكاب الماضى بالحاضر وبالتالى كان الأزهر الشريف مقصداً لطلبة العلم من كافة أنحاء العالم.

وأكد على أن الأزهر الشريف حرص على تطوير منظومته العلمية ومواكبة التطور العلمي فى المناهج التى تدرس به وتزويد الطلاب بالأزهر بالعلوم العلمية والأدبية والفنية وتخريج طالب على خلق وعلم ودين، مؤكدين أن الأزهر الشريف قبلة لكل الطلاب من مختلف أنحاء العالم ويحرص على دعم الطلاب الوافدين.

وأضاف أبو خليل، أن الاحتفالية تعقد كل عام فى هذا اليوم الذى يواكب تأسيس وافتتاح الجامع الأزهر أحد أهم معاقل العلم والعلماء وقبلة الطلاب من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم باعتباره الهيئة العلمية الكبرى التى تحافظ على تراث الإسلام والحضارة الإسلامية.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ و972 ميلادية، يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

احتفالية تأسيس الأزهر (3)

احتفالية تاسيس الأزهر (1)

احتفالية تاسيس الأزهر (3)

احتفالية تاسيس الأزهر (2)

احتفالية تاسيس الأزهر (4)

احتفالية تأسيس الأزهر (2)