غياب ثنائي الزمالك عن المران بعد انضمامهم لقائمة منتخب تونس

غاب حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتظم الثنائي في معسكر منتخب تونس، استعداداً للمشاركة في بطولة "كأس عاصمة مصر"، بمشاركة منتخبات تونس ومصر وكرواتيا ونيوزيلندا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.