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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مران الزمالك.. جوميز يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
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عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية، واستغلال فترة التوقف بالشكل الأمثل، وشرح جوزيه جوميز بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

وتوج فريق الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة 2019 مع المدرب السويسري كريستيان جروس.

جوزيه جوميز الزمالك الكونفدرالية الأفريقية أيمن مصطفى