بالفيديو.. صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط تتعدى قيمتها 3 تريليونات دولار

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط تتعدى قيمتها 3 تريليونات دولار"

وقال التقرير: "منطقة الشرق الأوسط غنية بالموارد، وتمتلك صناديق ثروة تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار، فأبو ظبي تعد موطن لثلاثة صناديق ثروة تشمل جهاز أبو ظبي للاستثمار والقابضة وشركة مبادلة للاستثمار".

وأضاف: "وتعد المدينة من بين القلائل على مستوى العالم التي تدير نحو تريليون ونصف التريليون دولار من رأس مال الثورة السيادية، وأنشأت مؤخرا شركة استثمار تكنولوجي يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة".

وتابع: "الممكلة العربية السعودية نقلت مؤخرا حصة بقيمة 164 مليار دولار في أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، في حين أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق واحدة من أفضل سنواتها المالية على الإطلاق".