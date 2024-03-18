«الأهلي ومصر» للصرافة تجمعان حصيلة تتجاوز 3 مليارات جنيه منذ قرارات المركزي

جمعت شركتا الأهلي ومصر للصرافة حصيلة من العملات العربية والأجنبية تتجاوز 3 مليارات جنيه منذ قرار البنك المركزي بداية من 6 أيام مارس بداية تحرير سعر الصرف وحتى أمس 17 مارس.

وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلي للصرافة، إن الشركة جذبت حصيلة تعادل ما قيمته 1.737 مليار جنيه منذ قرارات البنك المركزي وحتى نهاية تعاملات أمس الأحد.

وأشار إلى أن الحصيلة في تزايد مستمر، موضحا أن الشركة جمعت ما يعادل 275 مليون جنيه بالأمس فقط.

ومن جانبه قال عادل فوزي ، رئيس شركة مصر للصرافة، إن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية للشركة بداية من 6 أيام مارس بداية تحرير سعر الصرف وحتى أمس 17 مارس بلغت 1.3 مليون جنيه.

واضاف أن الدولار يستحوذ على النصيب الاكبر من التنازلات بنسبة 64.1% يليه اليورو بنسبة 18.6% ثم الريال السعودى بنسبة 14.3% ثم الجنيه الاسترليني بنسبة 1.4% ثم الدرهم الاماراتى بنسبة 1% ثم باقى العملات الاخرى بنسبة 1.5%.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي عقده يوم الأربعاء قبل الماضي ، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق ، مؤكدا أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءًا بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.