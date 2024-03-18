رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض إيقاعات ورقية بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا فنيًّا تحت عنوان "إيقاعات ورقية" بكلية التربية النوعية، بحضور أ.د هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، أ.د أحمد فتحي عميد الكلية السابق، أ.د غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، د/ أحمد صلاح أيوب المشرف على المعرض، د. فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١٨.

يضم المعرض أعمالًا فنية لطلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية والذي يأتي ضمن مقرر تدريس الأشغال الفنية، وشمل ٣٠ عملاً فنيًّا مجسمًا ومعلقات نفذت بخامات الورق المقوى والكرتون.