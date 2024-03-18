ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض إيقاعات ورقية بكلية التربية النوعية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح  الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا فنيًّا تحت عنوان "إيقاعات ورقية" بكلية التربية النوعية، بحضور أ.د هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، أ.د أحمد فتحي عميد الكلية السابق، أ.د غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، د/ أحمد صلاح أيوب المشرف على المعرض، د. فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/١٨.

يضم المعرض أعمالًا فنية لطلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية والذي يأتي ضمن مقرر تدريس الأشغال الفنية، وشمل ٣٠ عملاً فنيًّا مجسمًا ومعلقات نفذت بخامات الورق المقوى والكرتون.

الأنشطة الطلابية التعليم والطلاب القائم بأعمال عميد هيئة التدريس