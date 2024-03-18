رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض "إيقاعات ورقية" بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا فنيًّا تحت عنوان "إيقاعات ورقية" بكلية التربية النوعية.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، الدكتورة غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد صلاح أيوب المشرف على المعرض، الدكتور فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وذلك اليوم الاثنين.

يضم المعرض أعمالًا فنية لطلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية والذي يأتي ضمن مقرر تدريس الأشغال الفنية، وشمل 30 عملاً فنيًّا مجسمًا ومعلقات نفذت بخامات الورق المقوى والكرتون.

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